Yeni yılın ceza oranları belli oldu

Yeni itibarıyla hangi ihlale, ne kadar ceza kesileceği belli oldu.

Güncellenme 31 Aralık 2018 18:57

Trafik kurallarına aykırı davrananların 2019’da alacakları cezalar belli oldu. Buna göre kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artırıldı.

Egzoz muayenesi yaptırmayanların cezası ne kadar?

Buna göre; 1 Ocak 2019'dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri bin 546, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlar da 3 bin 93 lira idari para cezası ödeyecek.

Sahte belgeye yönelik cezalar ne kadar?

Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara veya belgelerde tahrifat yapanlara ve sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar da 12 bin 373 lira oldu.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar, 72 bin 197 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 144 bin 404 lira olacak.

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlar 18 bin 37 lira ödeyecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlar; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlar 12 bin 373 lirayla cezalandırılacak. Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda bu ceza miktarı 18 bin 559 lira olarak uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı bin 192 lira, ulaşım araçları için 3 bin 600 lira, iş yerleri ve atölyeler için 12 bin 25 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36 bin 95 lira olacak.

Denizi kirletenler yüksek ceza ödeyecek

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına büyük oranlarda artırıldı.

Bu kapsamda, Foça'da 38 bin 282 grostonluk deniz kirliliğine neden olan gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira 4 kuruş ceza kesilmişti.

Aynı durumun 2019'da olması halinde bu ihlali yapan gemiye kesilecek ceza miktarı 25 milyon 713 bin 550 lira olacak.