Yeni yılda kıdem tazminatının tavanı belli oldu

5 bin 434 lira olarak uygulanan kıdem tazminatının tavanı 6 bin 17 liraya çıktı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 11:36

4/A statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Fakat yüksek ücret alanların kıdem tazminatından tavan fiyat uygulanıyor. Kıdem tazminatının tavan fiyatı her 6 ayda bir artırılıyor.

Yeni ücret Ocak-Haziran ayında geçerli olacak

2018’in Temmuz ve Aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulanmıştı. Yeni yıllar birlikte, kıdem tazminatı tavanı 6 bin 17 liraya çıktı. Buna göre yeni tavan ücreti 2019’un Ocak-Haziran döneminde de geçerli olacak.

10 yıllık bir çalışan ne kadar alacak?

Bu kapsamda, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir çalışan için kıdem tazminatı 54 bin 340 TL’den 61 bin 700 TL’ye çıkacak.

En düşük kıdem tazminatı ne kadar?

Asgari ücret, 2019 için brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak açıklanmıştı. Böylece en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 TL’ye çıktı.