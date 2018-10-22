Yeni yılda emeklilere ne kadar zam yapılacak?

2019 Ocak’ta emeklilere yapılması planlanan zam oranları belli oldu.

Güncellenme 22 Ekim 2018 14:39

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik 2019 Ocak’ta yapılması planlanan zammın en az 108 TL olması bekleniyor. Bu kapsamda Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 TL arasında artış olması bekleniyor.

Zam oranı enflasyon oranı ile belirlenecek

Türkiye’de 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi var. Emekliye zam oranı 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranıyla belirlenecek.

Enflasyon ortalaması yüzde 9.34 olacak

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon ortalamasının yüzde 9.34 olacağı hesap edilirse sonraki aylarla birlikte enflasyonun yüzde 10.65 olması bekleniyor.

Ne kadar artış bekleniyor?

Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor.

Enflasyon tahmini ne?

Öte yandan, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini olan yüzde 13.78'lik oran maaşları 140 ile 674 lira arasında yükseltecek.