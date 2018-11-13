Yeni trend konkordato danışmanlığı! İşte tüm detayları

Ekonomik yapısı bozulan firmalar tek tek konkordato ilan etmeye başladı. Peki bu süreç nasıl işliyor ve danışmanlık bedelinin ücreti ne kadar?

Güncellenme 13 Kasım 2018 10:28

Borçlarını ödeyemeyip vadeye yaymaya çalışan çok sayıda firma konkordato ilan etmek durumunda kaldı. Piyasada artan talebi gören hukuk firmaları ise hizmet listesine konkordatoyu da aldı.

Yeni bir hizmet alanı açıldı

Mali yapısı bozulan firmalar, borçlarını ödeyemediği için konkordatoya gitmek zorunda kaldı. Bunun için bazı prosedürleri yerine getirmek gerekiyor ve uzman bir firma tarafından danışmanlık hizmeti alınması gerekiyor. Piyasadaki artan talebi ve ihtiyacı gören hukuk firmaları ise bu alanda da hizmet alanı açtı.

Hizmet bedeli ne kadar?

Dünya gazetesinin haberine göre, bu kapsamda alınan hizmet bedeli, konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişiyor. Toplam 23 ay süren konkordato işlemlerinin danışmanlık ücreti ise 184 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Danışmanlık firmaları ne yapar?

Danışmanlık firmaları sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil, aynı zamanda sürecin hukuki ve mali her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Danışmanlığı üstlenen firma alacaklılarla tek tek görüşüp pazarlık bile yapıyor.

Süreç nasıl işliyor?

Danışmanlık sürecini anlatan avukat Ali Oyanık, öncelikle şirketin mali analizini çıkarıldığını, bunun için yardımcı tüm evraklar ile mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçların ve borçluların tespit edildiğini, gizlilik anlaşması imzalandığını, daha sonra çözümlere bakıldığını, şirket ya da kişinin istemesi durumunda başvuru dosyası hazırlandığını aktardı.

Konkordato ilan eden birinin ne kadar zamanı var?

Avukat Oyanık, konkordatonun toplamda 23 aylık bir süreç olduğunu, bu şirketin 23 ayda bütün borçlarını ödemesi anlamına gelmediğini, borçların vadelerine göre ödendiğini, bu 23 aylık süreçte şirketin iyileşebileceğine dair verileri, çözümleri ana proje haline getirip, geçici komiserle paylaşıldığını, onun da raporunu mahkeme ile paylaştığını söyledi.