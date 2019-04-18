Yeni Teknoloji Harikası Shrink Makinaları

Üretici firmalar için shrink paketleme artık bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştü.

Güncellenme 18 Nisan 2019 11:27

Çünkü ürünleri kullanıcıya en doğru şekilde ulaştırmak ve bu aşamada her türlü riske karşı koruma altına almanın en kolay yolu shrink makinası ile paketleme yapmak oluyor. Hem hızlı hem de en düşük maliyetle ürünlerin dış etkenlerden korunmasını sağlayan bu makinelerle ısıl işlem de uygulandığında paketlemede kullanılan materyal ürünü sarıyor ve bu sayede zara görme riskini minimuma indirgiyor.

Bu arada shrink makinası ile paketlemede kullanılan malzemeden de söz edelim. Bu malzeme dayanıklı plastik materyalden elde ediliyor ve güneşte kaldığında ya da aşırı soğuklarda kırılgan hale gelmiyor. Yani ürünlerin nakliye öncesi uzun süre beklenmesi ya da depolarda stoklanarak bekletilmesi gibi durumlarda da koruma görevini yerine getirebiliyor. Aslında doğru tipte bir plastik malzeme kullanıldığında sadece ısıl işlemle ürünleri nemden ve ıslanma riskinden de korumak mümkün oluyor!

Shrink Makinalarında Kazandırılan Yeni Özellikler

Bu makinelerin son yıllarda daha fazla tercih edilmesiyle birlikte teknik açıdan donanımlarının da yenilenmeye başladığını belirtebiliriz. Artık shrink makinesi modelleri beklentileri çok daha iyi karşılıyor. Sahip olduğu özellikle bakımından da kullanıcıların işini kolaylaştırıyor ve bu sayede yüz güldüren sonuçlar almayı sağlıyor. Peki, neler değişti? Sizler için bu özel makinelerde meydana gelen yenilikleri mercek altına aldık! İşte elde ettiğimiz çıkarımlar…

Artık shrink makinası modelleri fabrikada kullanılan diğer otomasyon hizmetleri ile entegre şekilde çalışabiliyor. Yani sadece otomasyon ile kullandığınız bir makine modeliyle entegre olmasını sağlayabilir, kendi özel üretimlerinize en uygun formu kazanmasını tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda makinalar sahip oldukları yeni teknoloji sayesinde ihtiyaçlarınıza göre özel bir otomasyonla da üretilebiliyor. Örneğin spesifik bir ihtiyacınız var ve bu imkânı sunan firmayla bu ihtiyacını paylaşıyorsunuz. Satın alacağınız shrink makinasının bu spesifik ihtiyacınıza uygun bir form kazanması mümkün olabiliyor.

Makine modelini satın almadan önce test etme şansı sunan firmalar da var. Hatta fabrikayı ziyaret ederek makine modelini görebiliyor, performansını test edebiliyor ve satın alıp almayacağınıza sonrasında karar verebiliyorsunuz. Eğer shrink paketleme avantajlarını elde etmek noktasında kararsızsanız bu özelliğin çok büyük önem taşıdığını belirtmekte fayda var.

Özellikle Maripak shrink makinaları söz ettiğimiz bu özelliklerin tümüne sahip. Bununla birlikte Maripak firması 5 yıl boyunca yedek parça temin garantisi de sunuyor. Firmanın makine modellerinin sensör teknolojisiyle de kullanıcılardan tam not aldığı bilgisine ulaştık ve sizinle de paylaşmak istiyoruz. Bu tür makinalarda sensörün hayati önemi var ve özellikle bu açıdan sunduğu performansın dikkate alınması gerekiyor.

2D prototipleme özelliğinin de olduğunu bilmeyenler için aktaralım. Maripak geri bildirimleri çok fazla dikkate alan bir firma. Bu bildirimleri dikkate alarak sürekli AR-GE çalışması yapıyor ve son shrink makinalarının bu çalışmalar sonrasında geliştirildiği bilgisine de ulaştık. Firmanın web adresinden makinaları inceleyebilirsiniz.

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