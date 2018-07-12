Yeni sistemle birlikte "obez devlet" anlayışı yok oldu!

Yeni sistemle birlikte kamu yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, bazı alanlar kaldırılırken bazılarında da değişikliğe gidildi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 13:27

Yeni sistemle birlikte kamu yönetimi sil baştan değiştirildi. Buna göre, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Bankamatik memurluğu olarak bilinen alanlar yeni sistemle birlikte tarih oldu. "Kızak kadrolar" azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak minimum sekiz yıl göre yapanlar artık müfettiş yardımcısı olabilecek.

TRT personeline emeklilik için teşvik

Sabah'ın haberine göre, daire başkanı ve altı artık, üst kadro yöneticisi sayılmayacak. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 fazladan ikramiye verilecek.

Bankamatik memurluğuna son

Yeni düzenlemelere göre, kamuda “atm-matik” memurluğu olarak bilinen kadrolar kapatılacak. Kızak kadro olarak bilinen müşavir kadroları azaltılacak. Bakanlıklarda sadece 15 müşavir görevlendirilecek.

Kurumlar arası görevlendirme

Kamu kurumlarında hakim ve savcılar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir pozisyonda çalışan tüm memurların kurumlar arası görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, görevlendirme süreleri bir yılı aşmamak üzere belirlenecek olup, bu süre birer yıl olmak üzere uzatılabilecek.

55 maddede düzenleme

Ayrıca 55 maddede de düzenleme yapıldı. Daire başkanı ve üstü kadrolar üst kademe yöneticisi sayıldı, buralara süreli olarak atama yapılacak.

4 yıl hizmet şartı

Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB'deki gibi sözleşmeli statüde alacağı personele 4 yıl hizmet şartı, daha sonra da 2 yıl kadrolu olarak çalışma şartı getirildi.

Müsteşarlık görevini bakan yardımcıları yürütecek

Tüm müsteşar kadroları kaldırılırken bu görevi artık bakan yardımcıları yürütecek. Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam edecek.

TRT çalışanlarına büyük sürpriz

Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, denetçi istihdam edilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettiş yardımcılık kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye verilecek. 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanlar talep ederse ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecek.