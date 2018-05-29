Yeni sistemle birlikte o kurumlar artık olmayacak

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte devlet yönetiminde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 11:00

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öngördüğü, seçimle gelip-gidecek üst düzey bürokratlar tek tek sıralanacak. Bu kapsamda vali, büyükelçi ve genel müdür olmak üzere üst düzey çok sayıda bürokratın listesi yayınlanacak. Bu çerçevede yaklaşık olarak 500 kişi bulunuyor. Ayrıca, üst düzey olarak atanmış ancak ‘atıl’ durduğu iddia edilen 3 bin memurun ve merkez valisinin nerede ve nasıl kullanılacağı da belirlenecek.

Fonksiyonu biten kurumlar kapatılacak

Hürriyet’in haberine göre, uyum çalışmalarına ağırlık veren AK Parti, gelecek ay içerisinde çıkarılacak KHK çalışmalarının çerçevesiyle ilgili bazı noktaları açıkladı.

Bu kapsamda, genel müdür ve üstü, vali ve büyükelçinin daha etkin çalışacağı bir mekanizma kurulacak. Bu da devlet idaresinin sil baştan değişmesi demek oluyor. Tüm bu düzenlemeleri KHK ile yapma imkanı bulunuyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi fonksiyonu bitmiş kurumlar, atıl olan tüm kurumlar ve genel müdürlükler kapatılacak. Bankamatik memuru denilen üç bin üst düzey bürokrata yeni işler getirilecek.

Düzenlemeler nasıl yapılacak?

AK Parti kurmayları, yetki kararnamesiyle yapılacak tüm düzenlemelerin, 'Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı, bakanlıkların dizaynı ve yerel yönetimlerin yeni sisteme uydurulması' gibi üç başlıkta hayata geçirileceğini ifade etti. Bunun dışındaki idari kademelerdeki tüm değişiklerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını dile getirdiler. Parti kurmayları, “Mevcut sistemde genel müdür atanması için kadro lazımsa Meclis’ten yasa çıkarmak gerekiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak” dediler.

Bürokraside yönetim kademeleri azaltılacak

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesinde de “devletin yeniden yapılandırılmasına” ilişkin plan özetle şöyle tanımlanmıştı: “Yeni sistemle yürütmede karar alma süreçlerindeki çok başlılık ortadan kalkacak, daha etkin hızlı bir yönetim anlayış sergilenecek. Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kaldırılacak. Görevde ehliyet ve liyakati ön plana çıkartılacak. Bürokraside yönetim kademeleri azaltılacak.