Yeni sistemin ilk üniversite sınavı o tarihte yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerdeki ders sayılarının azaltılacağını ve yeni sistemin ilk üniversite sınavının 2024'te yapılacağını söyledi.

Güncellenme 18 Mayıs 2019 15:48

Yeni eğitim sistemine dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavlarının değişeceğini ve üniversitelere giriş sınavlarında uyum değişikliğine gidileceğini söyledi. Liselerdeki ders sayılarının kademeli olarak azaltılacağını belirten Bakan Selçuk, yeni sistemle birlikte getirilen ilk üniversite sınavının 2024’te yapılacağını aktardı.

“Sınavın baskısı azalacak”

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Yeni eğitim sistemi ile ilgili en çok soruların sorulardan bir tanesi de üniversite sınavı. Türkiye okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek bir ülke. Bu tür ülkelerde sınav araç olmaktan çıkar amaç haline gelir. Biz okullar arasında imkan farklılıklarını azaltırsak bütün dünyanın belli ülkelerinde örnekleri görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak.

“Amaç olmayacak araç olacak”

Özellikle mesleki teknik eğitime yatırımlarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta sınav sisteminin baskısını azalmasını bekliyoruz. Elbette bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak. Ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek. Amaç olmayacak araç olacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var.

“Yeni sistemin ilk sınavı 2024’te olacak”

YÖK ile görüşmemiz var. Bu ortaöğretim tasarımına uygun bir yüksek öğretim sınavı nasıl yapılır, bütün bunları cevabını ortaya koyacağız. Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında olacak. O zamana kadar süremiz var"