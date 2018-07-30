Yeni sistemin ilk MGK'sı toplandı

Yeni sistemin ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 17:47

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ilklerin MGK'sında bir başka ilk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak bu toplantıya katılıyor.

Hulusi Akar ilk kez sivil

Daha önceki MGK’lara Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar, sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak kurula katılıyor.

En önemli madde terörle mücadele

MGK’nın en önemli gündem maddesi her zaman olduğu gibi yine terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.

Brunson konusu görüşükecek mi?

Ayrıca zirvede, son zamanlarda gündemden düşmeyen FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile yargılanan Papaz Brunson meselesinin de konuşulması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişlerdi.