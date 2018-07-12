Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı o isim seçildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 18:12

TBMM Başkanı bugün 28. Başkanını seçti. Seçimde 5 isim başkanlık için yarıştı. İlk iki turda adaylar seçilmek için gerekli olan 400 oyu alamadı. Üçüncü tura kalan seçimlerde Binali Yıldırım 335 oy alarak TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Böylece Yıldırım, yeni sistemin de ilk Meclis Başkanı olarak tarihe geçti.

Kimler aday oldu?

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday olmuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için üç tur oylama yapıldı. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

Kim, ne kadar oy aldı?

Oylamada, Yıldırım 335 oy, Toprak 135 oy, Beştaş 63 oy, Nuhoğlu 40 oy, İslam 5 oy alırken 6 oy da geçersiz sayıldı. Bu tabloya göre, Yıldırım üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.