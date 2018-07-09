Yeni sistemin ilk bakanları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıkladı.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 23:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin bakanlar kurulunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamayı yaptığı sırada yeni bakanlarda hazır bulundu. 26 bakanlık sayısı böylece 16'ya düştü.

Eşi ve benzeri olmayan bir seçim yapıldı

Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülkeler arasına girildiğini, demokrasi 15 Temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla rüştüyle ispat edildiğini, 24 Haziran'da da bunun sandıkla sağlandığını, kesin sonuçlara bakıldığında dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleştiğini söyledi.

MHP’ye teşekkür

MHP'ye ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, MHP ile işbirliğinin Meclis'te de geleceğe dönük olarak sürdüreceklerini, uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan yeni yönetim sisteminin çalışmalarını geçen güne kadar devam ettirdiklerini, bakan yardımcılarından başlayarak aşağıya doğru yeni yönetim mimarisini tamamladıklarını, çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni sistem resmen hayata geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sistemden yeni sisteme geçişin alt yapısının resmi gazetede yayımlandığını, bugün de yemin ederek resmen bu göreve başladıklarını, hemen ardından da 1 numaralı kararnameyi yayınladıklarını, yeni yönetim sisteminin çatısını resmen hayata geçirmiş olduklarını ifade etti.

Bakanlık sayısı 16’ya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme hususunda eksiklikler konusunda milletimize karşı öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette yasaları Meclis'te uyumla çıkarmak zorundayız. Bakanlarımız ve ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız.

Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı 17'ye indirdik. Başkan yardımcımızın dışında 16 bakan bulunuyor. Bakanlıkların bazılarını birleştirdik bazılarını ile tümden lağvettik.

Şimdi sizlere kurulan ilk cumhurbaşkanlığı kabinesindeki isimleri açıklamak istiyorum. Kendilerini de buraya davet edeceğim ve yakından tanıma imkanı olacak"

İşte yeni sistemin ilk bakanları:

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank