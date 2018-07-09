Yeni sistemin ilk bakanları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin bakanlar kurulunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamayı yaptığı sırada yeni bakanlarda hazır bulundu. 26 bakanlık sayısı böylece 16'ya düştü.
Eşi ve benzeri olmayan bir seçim yapıldı
Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülkeler arasına girildiğini, demokrasi 15 Temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla rüştüyle ispat edildiğini, 24 Haziran'da da bunun sandıkla sağlandığını, kesin sonuçlara bakıldığında dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleştiğini söyledi.
MHP’ye teşekkür
MHP'ye ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, MHP ile işbirliğinin Meclis'te de geleceğe dönük olarak sürdüreceklerini, uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan yeni yönetim sisteminin çalışmalarını geçen güne kadar devam ettirdiklerini, bakan yardımcılarından başlayarak aşağıya doğru yeni yönetim mimarisini tamamladıklarını, çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Yeni sistem resmen hayata geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sistemden yeni sisteme geçişin alt yapısının resmi gazetede yayımlandığını, bugün de yemin ederek resmen bu göreve başladıklarını, hemen ardından da 1 numaralı kararnameyi yayınladıklarını, yeni yönetim sisteminin çatısını resmen hayata geçirmiş olduklarını ifade etti.
Bakanlık sayısı 16’ya düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme hususunda eksiklikler konusunda milletimize karşı öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette yasaları Meclis'te uyumla çıkarmak zorundayız. Bakanlarımız ve ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız.
Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı 17'ye indirdik. Başkan yardımcımızın dışında 16 bakan bulunuyor. Bakanlıkların bazılarını birleştirdik bazılarını ile tümden lağvettik.
Şimdi sizlere kurulan ilk cumhurbaşkanlığı kabinesindeki isimleri açıklamak istiyorum. Kendilerini de buraya davet edeceğim ve yakından tanıma imkanı olacak"
İşte yeni sistemin ilk bakanları:
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank