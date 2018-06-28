Yeni sistemde o bakanlara hangi görev verilecek?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hangi isme nasıl bir görev verileceği netleşmeye başladı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 13:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinde kimlerin yer alacağına dair çalışmalarını sürdürüyor. Siyaset kulislerinde ise hükümetteki isimlere yeni görevler verileceği belirtildi.

Bakan Soylu’ya yeni görev

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, görevi değişecekler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var. TBMM'de ve parti yönetiminde güçlü bir yapı kurmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sebeple bazı bakanları parti yönetimine ve Meclis grubu yönetimine kaydıracağı ileri sürüldü.

Bozdağ ve Yıldırım’ın yeni görevi ne olacak?

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın grup başkanı yapılacağı iddia edildi.

Meclis’in işlevi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama odaklı çalışacak Meclis'te ihtisas komisyonlarının daha etkin hale gelecek olması nedeniyle bakanlardan bazılarının da ‘komisyon başkanı' olacağı yorumu yapıldı.

AK Parti yönetiminde değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle AK Parti'nin Meclis grup yönetiminde köklü değişikliklere gideceği ve siyasi yönü ağır basan isimleri grup yönetimine taşıyacağı öne sürüldü.

Sürpriz isimler açıklanabilir

Meclis'te 295 olan sandalye sayısı nedeni dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede milletvekillerinden kimseye yer vermeyeceği, 8 Temmuz'da yapılacak yemin töreninin ardından açıklanması beklenen yeni kabinenin ‘sürprizlere' açık olduğu belirtildi.

İki bakan yardımcısı olacak

"Cumhurbaşkanlığı kabinesi" adıyla oluşturulacak bakanlıklarda en az iki bakan yardımcısının görevlendirileceği ve tamamen ‘icra odaklı' çalışacakları ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının görevi

Cumhurbaşkanı yardımcıları da, ‘Kabinenin bir parçası' gibi çalışacak ve şu anda başbakan yardımcıları bünyesinde toplanan bazı kurumlar Cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanacak.