Yeni sistemde kimi, hangi görev bekliyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakan Yıldırım ve mevcut bakanlara nasıl bir görev verileceği merak konusu oldu.

Güncellenme 27 Haziran 2018 10:14

Seçimlerden sonra en fazla merak edilen konular arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni bakanlarının kim olacağı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineye kimleri atayacağı merak konusu olurken, Başbakan Binali Yıldırım ve milletvekili olan bakanların kabinede tekrar görev alıp almayacağı da ileriki günlerde belli olacak.

Yıldırım’ın yeni görevi ne olacak?

Yeni sisteme göre bakanların Meclis'ten değil dışarıdan atanması gerekiyor. Bu nedenle şu an milletvekili seçilen bakanların yeniden bakan olmayacağı düşünülüyor. Fakat siyaset kulislerinde Binali Yıldırım ve bazı bakanların yeniden kabineye girebilmesi için farklı bir formül düşünülüyor. AK Parti kulislerinde son başbakan Yıldırım'ın yeni görevinin ne olacağı ise en çok merak edilen konular arasında geliyor.

Bakanlar ne olacak?

AK Parti'yi yakında takip eden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise köşesine yeni dönem tahminlerini taşıdı. Selvi, bakanların Meclis’te komisyon başkanlıklarına getirilmesi üzerinde durulduğunu ama bu konuda kararın netleştirilmiş olmadığını, YSK’nın 27.04.2018 tarihli 307 numaralı kararı olduğunu, adayların istifasıyla ilgili 5. maddede, ”Seçim takvimine göre, 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15.00’ten sonra ölüm veya istifa nedeni ile aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından, bu kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifalarının hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına” denildiğini, YSK’nın kararına göre kesin sonuçlar açıklanmadan, başbakan ve bazı bakanlar istifa edip, kabinede yer alsa, yerlerine kendilerinden sonra gelenler milletvekili olup olmayacağını tartışma konusu olduğunu yazdı.

Konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirten Selvi, şu anlık sadece soru sormakla yetineceğini, bu konun ancak YSK tarafından aydınlatılacağını söyledi.

Yıldırım, Meclis başkanı mı olacak?

Başbakan Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nı istediğinin bilindiğini yazan Selvi, dünden itibaren cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşulmaya başlandığını, Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım’la birlikte Hayati Yazıcı ve Bekir Bozdağ isimlerinin de gündemde olduğunu belirtti.

MHP ile ilişkiler

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece hükümet kurmayacağını, aynı zamanda MHP ile ilişkilerin yönetilmesini sağlayacağını, bu dönem aynı zamanda diğer partilerle ilişkilerin de sıcak tutulmasını gerektiğini, bütçe ve zorunlu düzenlemeler dışında Meclis’e ağırlık vermeyen bir yönetim şekli düşünüldüğünü ifade etti.