Yeni sistemde bakanlar ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesindeki isimlerin alacağı maaş belli oldu.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 17:25

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanını taşıyan Fuat Oktay'ın da bakanlarla birlikte aynı maaşı alacağı belirtildi.

Kanun yeniden düzenlendi

Yeni sistemle birlikte kamuda çalışma sistemini sil baştan değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, başbakan ve bakanların ödenek ve yolluklarını düzenleyen 3055 sayılı kanunun ismi, "Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun" şeklinde değiştirildi.

Aylık maaş alacaklar

Bu kanuna göre, Cumhurbaşkanı yardımcısına ve kabinede yer alacak bakanlara maaş ve temsil ödeneğinden oluşan aylık bir ücret verilecek. Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara verilen maaş eşit olacak. Bu maaşa ilave olarak 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ayrıca temsil ödeneği verilecek.

21 bin TL alacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve 16 bakan, göreve başladıktan sonra her ay 21 bin 150 lira maaş almaya başlayacak. Bu maaşa ayrıca temsil ödeneği olarak 589 lira 70 kuruş ödenecek. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların eline aylık net 21 bin 739 lira 70 kuruş geçecek.

4 bakan daha fazla maaş alacak

Öte yandan Oktay'ın maaşı Cumhurbaşkanlığı tarafından, bakanların maaşı ise yönettikleri bakanlıkların bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda ise bu tutara ilave bir ödeme yapılmayacak. Milletvekilliğini bırakıp kabineye giren 4 bakan, milletvekilliğine göre ayda 589 lira 70 kuruş daha fazla ücret almış olacak.

Patronlara da aynı maaş

Bakanların alacağı maaşın kesinleşmesinden sonra, özellikle trilyonluk işlerini bırakıp dışarıdan bakanlık görevine gelen şirket sahibi patron bakanlara devlet yönetiminde ne miktar ücret ödeneceğine ilişkin merakı da ortadan kaldırdı. Buna göre ETS Tur'un sahibi Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Maya okullarının sahibi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Medipol hastaneleri sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kadın girişimci Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın devletten alacağı maaş 21 bin lira civarında olacak.