Yeni partinin sitesini kim kurdu?

Günlerdir devam eden yeni bir parti kurulacağı iddiaları doğru çıktı. İşte yenibirparti adıyla kurulan internet sitesindeki detaylar...

Güncellenme 25 Şubat 2019 12:24

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmışken ilginç bir gelişme yaşandı. Bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağına dair haberler basında sıkça yer alıyordu. "Yenibirparti" adıyla kurulan bir internet sitesi, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağını duyurdu. Partinin internet sitesinde tüm detaylar yer alırken sadece kurucu kadrosu yer almadı.

İnternet sitesi yayın hayatına başladı

Partiler 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmişken, kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. "Yenibirparti" adlı internet sitesi, internet üzerinden yayın hayatına başladı.

Dört eğilimi bir araya getirme iddiası

Parti, "Biz kimiz" kategorisinde kendisini, "Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır" ifadeleriyle tanıttı.

Sloganı da belli

İsmini ve kadrosunu açıklamayan yeni parti, "Türkiye'ye uğur getirecek" sloganıyla start verdi.