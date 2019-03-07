Yeni partinin lideri bilinen isimlerden biri değil!

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, yeni partinin liderinin iddia edildiği gibi Babacan, Davutoğlu ya da Gül olmayacağını savundu.

Güncellenme 07 Mart 2019 15:31

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, 31 Mart’tan sonra kurulacağı iddia edilen yeni oluşumun liderinin konuşulan isimlerden biri olmayacağını, Macron gibi iş insanı olacağını ileri sürdü.

Saadet, neden AK Parti karşısında etkisiz kaldı

Bulut, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kuracağına dair söylentiler hakkında çarpıcı bir analiz ortaya koyarak, Saadet Partisi'nin AK Parti karşısında varlık gösterememesinin sebebini AK Parti'nin o dönemde gençlik hareketi gibi olmasına bağladı.

Macron gibi biri olacak

Konuyu yeni bir oluşum tartışmalarına getiren Bulut, bu partinin liderinin Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron gibi genç bir iş insanı olacağı yönünde iddialar olduğunu öne sürdü.

Bu üç isimle yürümez

Yeni bir oluşum hazırlığı olduğunu dile getiren Bulut; Gül, Davutoğlu ve Babacan gibi isimlerle bu işin olmayacağını onları dışardan destekleyenlerin de bildiğini, bu nedenle 'Macron gibi' genç bir iş adamının lider çıkaracaklarının söylendiğini belirtti.