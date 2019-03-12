Yeni partiden olay paylaşım! Bir süre sonra sildi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partinin Twitter hesabından dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Güncellenme 12 Mart 2019 12:13

31 Mart yerel seçimlerindeki tabloya göre yeni kurulacağı iddia edilen partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, beka sorunu vurgusu dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı ileri sürülen yeni partinin Twitter hesabı, 'Yeni Bir Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Beka sorunu vurgusu

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Yeni Bir Parti, “Aziz Milletimizin bir daha İstiklal Marşı yazılmasına ihtiyaç duymaması ve beka sorunu yaşamaması için tüm tedbirleri alacağız. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı. Paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.

Üç isim sessizliğini koruyor

Öte yandan uzun süredir parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.