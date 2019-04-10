Yeni partiden haber var! Gül yakın çevresine ne dedi?

Yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül'ün yakın çevresine biraz daha bekleyin dediği ve kurulacak partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Nisan 2019 10:01

Yeni parti iddialarıyla anılan Abdullah Gül'le ilgili kulis haberi Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan paylaştı. İddiaya göre Gül, yakın çevresine "Bir süre daha bekleyin" dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçları AK Parti içinden çıkması beklenen yeni yapıya "dur" dedi. Seçim sonuçlarını değerleniren Abdullah Gül ve ekibi frene bastı. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, yeni oluşumun kararını köşesinde paylaştı.

Babacan lider olacak

Abdullah Gül'e yakın kaynaklardan aldığı bilgileri aktaran yazar, yeni partide Ali Babacan'ın liderliği konusunda karar alındığını duyurdu.

Davutoğlu için iki seçenek

Gül'ün ekibinde Ahmet Davutoğlu için "Ya Babacan'ın liderliğini kabul edecek ya da gidip kendi partisini kuracak" görüşünün hakim olduğunu yazan Takan, yazısına şöyle devam etti:

Erteleme söz konusu

"31 Mart seçimlerinin hemen sonrası için hazırlık yapıyorlardı. Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül "Bir süre daha bekleyin" dedi. Hemen aklınıza şu soru gelebilir, "Gülcüler parti kurmaktan vaz mı geçiyor"?.. Hayır... Parti kurmakta kararlı görünüyorlar. Ancak bir erteleme söz konusu. Gelişmeleri yakından takip edecekler!..

Seyre göre bir deklarasyonla kamuoyunun karşısına çıkacaklar, AKP'ye, tespit ettikleri sorunları sıralayıp çözmesi için zaman tanıyacaklar. Ve sonra da sonbahar ayları içinde yeni partiyi ilan edecekler. Tabii bu onların planı!.. Ufukta bir erken seçim bekleyip beklemediklerini sordum, Kaynağım, "Yeni seçilen milletvekilleri özlük haklarını kazanmadan olmaz. En erken 2020 sonundan önce olmaz" yanıtını verdi. Abdullah Gül'ün yeni oluşumunda rolünü sorduğumda ise, "Cumhurbaşkanı adayımız olacak" dedi."