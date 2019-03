Yeni parti hakkında merak edilen her şey bu haberde!

Ahmet Davutoğlu ve Gül'ün desteği ile harekete geçen Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. BBC Türkçe, olayın perde arkasını yazdı.

Güncellenme 01 Mart 2019 10:04

Son zamanlarda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın parti kuracağına dair haberler kulislerde çokça konuşulmaya başlandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, günlerdir medyada geniş yer bulan iddialara dair bir haber hazırladı. Buna göre, bahsi geçen hareket içinde bulunan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, bu oluşuma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İki ayrı oluşum iddiası

BBC Türkçe’ye konuşan yeni partiye yakın kaynak, Davutoğlu ve Babacan’ın ayrı ayrı çalıştığını, Abdullah Gül’ün doğrudan bu hareketin içinde yer almayacağını, Babacan'ın adının faizciye çıkarılarak çok büyük haksızlık yapıldığını, şu an faizlerin yüzde 25’lere dayandığını, buna benzer bir sürü örnek olduğunu, mevcut sistemin yürümediğini, ya tam başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ya da güçlü parlamento-güçlü başbakanlık sistemine dönülmesi gerektiğini, ekonomideki daralmanın seçimlere yansıyacağını, ittifakların da sahada tam kabul görmediğini, bu gidişle AK Parti’nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacağını, sadece İstanbul’da başa baş bir tablonun görüldüğünü, Ankara’da açık ara fark göründüğünü, aynı kökten çıkmış iki partinin yaşamasının zor olduğunu, aynı kökten geldiklerini zaman zaman istişare de ettiklerini, duruma göre birlikte hareket edilebileceğini söyledi.

İleriki tarihlerde birleşecekler

Yeni partiye dair tartışmalarını 'iki farklı parti olacak' açıklaması ile farklı boyuta taşıyan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, oluşum içinde yer alan isimlerle temas halinde olduğunu, Babacan’ın başını çektiği oluşumun şu an partileşecek aşamaya geldiğini, her iki tarafla da görüştüğünü, şu an iki oluşum olduğunu ama ileride birleşebileceklerini, asıl amacın yeni bir parti çatısında örgütlenmek olduğunu, kuruluşa engel olunmasına karşın halen seçime girme yeterliliği olan iki parti ile temas halinde olunduğunu ifade etti.

Temas içinde oldukları partiler hangileri?

Kulat, bu iki partinin ismini vermezken ilk seçenek olarak Abdullah Gül ile sık sık yan yana görüntü veren Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Saadet Partisi olduğu düşünülüyor. Diğer partinin ise genel başkanlının Meclis’te yer aldığı Demokrat Parti olacağı tahmin ediliyor. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kurduğu 'Yeniden Refah Partisi'nin de bir seçenek olabileceğini de konuşulanlar arasında.

AK Parti, büyükşehirlerde kayıplar yaşayacak iddiası

Yeni oluşumun ne zaman partileşeceğine dair de değerlendirmelerde bulunan Kulat, bunun tamamen seçim sonuçlarına bağlı olduğunu, 31 Mart'ta çıkacak tablonun beklendiğini, Türkiye’de bir kırılma hissedildiğini, AK Parti’nin büyükşehirlerde kayıplar yaşayacağı düşünüldüğünü, bu konuda farklı hesapların olduğunu, Cumhur İttifakı’nın oyunun yüzde 52’nin altına düşmesi durumunda erken seçime gidilebileceğini, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı tarzı yeni bir çağrının olabileceğini, muhalefetin de buna açık olduğunu, yeni parti kuruluşlarının 1 Nisan’da şekillenebileceğini ileri sürdü.

Kadroda kimler olacak?

Kulat, yeni oluşumda sadece AK Partili eski isimlerin yer almadığı, İyi Parti ve CHP’de kendisine yer bulamayan isimlerin de olduğunu, DYP, ANAP’lı isimlerin de oluşuma katılacağını, 1 Nisan’dan sonra partisinden kopan bazı isimlerin de bu parti de yer alacağını, bu oluşumun başarısının seçim sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.