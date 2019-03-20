Yeni parti hakkında flaş iddia! Ne Davutoğlu ne de Babacan...

Yeni partinin Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan tarafından değil, çok genç bir isim tarafından kurulacağı iddia edildi.

Güncellenme 20 Mart 2019 11:34

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında flaş bir kulis bilgisini paylaştı. Takan, partinin liderliğini üç ismin dışında genç bir ismin üstleneceğini ileri sürdü.

“Çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor”

Takan; yakın bir geçmişte iktidar için de önemli bir yere sahip olan biriyle konuştuğunu, bu kişinin kendisine "Ne Davutoğlu ne de Babacan. Onlardan hiçbir şey olmaz. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor" dediğini aktardı.

“Erdoğan yakından takip ediyor”

AK Parti içinde tepkili, iri dişli bir muhalif kadro oluştuğuna dikkati çeken Takan; bu kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çok yakından takip edildiğini yazdı.

“Onlardan hiçbir şey olmaz”

Takan; iktidar için de önemli bir isimle konuştuğunu, o ismin kendisine, "Ne Davutoğlu ne de Babacan. Onlardan hiçbir şey olmaz. Tayyip Bey de bunu çok iyi biliyor. 'Gelin buraya' dese ikisi de koşar gider. Başka şansları mı var? Abdullah Gül'den hiçbir şey çıkmayacağını artık herkes net olarak gördü. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor. Erdoğan'a alternatif yapı AK Parti içinden geniş bir oluşumu kapsayarak çıkacak” dediğini aktardı.

Takan, o genç ve sürpriz isim hakkında herhangi bir bilgi alamadığını da söyledi.