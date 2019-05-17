Yeni ortaöğretim modeli ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni ortaöğretim modeli hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 17 Mayıs 2019 16:08

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın tanıtılacak yeni ortaöğretim modeline dair, sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, yarın "Lisede Ne Yaptık?" başlığıyla tanıtılacak yeni modelin sadece bir ortaöğretim programı olmadığını, Türkiye ve çocuklar adına bir gelecek kurgulama olduğunu ve geçlere karşı büyük bir sorumluluk içinde olduklarını belirterek, Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Instagram’dan yaptığı açıklamada, yeni ortaöğretim modeline dair, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek, "Lisede Ne Yaptık?" başlıklı, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Biz onları neye hazırlıyoruz?”

Paylaşımında bir salonu dolduran gençlere sahnede perdenin arkasından baktığı fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Koca bir salon dolusu genç... Daha geniş bir perdeden bakınca bir ülkenin geleceği... Bu gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya 'Çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz?' diye.

“Yarın ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz”

Yarın 'Lisede Ne Yaptık' diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi."