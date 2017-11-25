Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşı karşıya

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 13. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek.

Güncellenme 25 Kasım 2017 10:42

Şampiyonlar Ligi'nde grubundan lider çıkmayı garantileyen ve Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Gruptan çıkmanın morali ile Malatya deplasmanına çıkacak Beşiktaş rakibini yenerek Süper Lig'de zirve yarışında yara almak istemiyor. Son iki maçında puan çıkartamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişini Beşiktaş karşısında sonlandırma amacında...



Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?



Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...



Süper Lig’de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.



Kartal'da üç eksik



Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel’in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya’da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe’nin yanında Matej

Mitrovic’in oynaması bekleniyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo’nun yerine oyuna dahil oldu.



Babel ceza sınırında



Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.



Khalid Boutaib forma giyecek...



Ligin 9. haftasında Trabzonspor’u, 10. haftada ise Gençlerbirliği’ni 1-0’lık skorlarla yenen sarı-siyahlılar, son iki maçında Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a da 1-0 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.



Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib’in, Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran’ın ise tedavisine devam ediliyor.