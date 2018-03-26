Yeni kimlik alacaklar bu habere dikkat!

Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaportların işlemleri de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

Güncellenme 26 Mart 2018 10:02

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart'tan yeni ehliyet, kimlik ve pasaportlar hakkında açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Ali Kart, 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verileceğini, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını ifade etti.

20 milyon çipli kimlik dağıtıldı

Başlangıçtan bu yana 20 milyon yeni çipli kimlik kartlarından dağıtıldığını belirten Kart, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını söyledi. Ali Kart ayrıca, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti.

Devir işlemleri henüz tamamlanmadı

Başkan Kart, 2 Nisan'da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini, sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekilmesine rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

5 bin personel daha atanmalı

Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluğun devam ettiğini belirten Kart, bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri eklendiğini, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağını, vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetlerin de artacağını, emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracağını söyledi.

"Güvenlik sorunları giderilmeli"

Nüfus müdürlüklerindeki aşırı yoğunluk nedeni ile beş bin yeni personel atanması gerektiğini belirten Kart, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevlerini yapmak istediklerini, nüfus personellerinin verilen her görevi özveri ile yerine getirdiğini, gelinen noktada üzerlerindeki yükün ağırlığını taşıyamayacak boyuta geldiğini, nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması gerektiğini, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesi gerektiğini, işlem yapılan cihazların daha kaliteli haline getirilmesini beklediklerini söyledi.

"Süreç sağlıklı işletilmeli"

Başkan Kart, Bu eksiklerin giderilmemesi durumunda ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.