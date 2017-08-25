Yeni KHK yayımlandı: İki belde artık ilçe oldu

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Sultanhanı ve Kemalpaşa beldeleri ilçe haline getirildi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 10:50

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Devlet memurları için yeni karar

Yeni yayınlanan KHK ile olağanüstü hal ve genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları hakkında önemli değişikliğe gidildi.

Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.