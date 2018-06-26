Yeni kabinede hangi isimler yer alacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yapılacak yenilikler belli olmaya başladı. Peki kabinede kimler yer alacak, yeni sistem nasıl olacak?

Güncellenme 26 Haziran 2018 14:46

24 Haziran seçimleri sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimden büyük bir zaferle çıktı. Seçim öncesi en fazla tartışılan konulardan olan ekonomi, yeni dönemde de siyasetin önüne geçecek.

İki konu ilk başta halledilecek

Alınan bilgilere göre yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak ekonomi yönetiminin önüne iki önemli konu çıkacak.

Bu konulardan birisi seçim öncesi uygulanmaya uygulanmaya başlayan gider artırıcı politikaların bütçe üzerindeki olumsuz etkileri. İkinci temel başlık ise makroekonomik göstergeler. Bunlar arasında da yüzde 12’nin üzerinde seyreden enflasyon, yüzde 10 civarındaki işsizlik (yaz aylarında tek haneli bekleniyor) ve 57 milyar dolara ulaşan cari açık.

MHP’den bazı isimler de kabinede olacak

Yeni sistemin kabinesi oluşturulurken bakanlıkların teknik yönünün ön plana çıkması planlanıyor. Daha önce parlamentonun ağırlıklı olduğu bir yapıda siyasi dengeler oy çokluğuna göre belirleniyordu. Yeni sistemde ise siyasi dengelerin yanı sıra teknik yönden donanımlı olan kişilerin kabinede yer alması bekleniyor. Ayrıca yeni kabinede MHP bazı isimlerin de yer alması bekleniyor.

“Gölge Bakanlık” sistemi

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Hatice Karahan, Mustafa Varank, Mehmet Uçum ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın isimleri de kabine için konuşuluyor. Danışmanların mevcut görevleri nedeniyle ofis yapılanmasında da görev yapacağı belirtiliyor. Şu an Cumhurbaşkanı’nın 36 baş danışmanının her biri çeşitli alanlarda, Anglo-Sakson gelenekteki “gölge bakan” benzeri görevlendirilmiş durumda.

Hangi isimler bakan olacak?

Muhtemel bakanlar arasında adı geçenlerden biri de daha önce siyasete ilgi duyduğu belirtilen, MÜSİAD Eski Başkanı ve halen DEİK Başkanlığını yürüten Nail Olpak oldu. Vekil seçilmeyenler arasında bulunan Naci Ağbal, Nihat Zeybekci, Faruk Özlü ve Mehmet Şimşek’in de kabine de yer alacağı iddia edildi.

Finans Ofisi sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonomi yönetiminde bakanlıkların yanı sıra etkin yapılanmalardan birinin de ofisler olacağı, açıklanan taslakta Hazine ve Maliye Bakanlığı yanında ‘Finans Ofisi’ oluşturulacağı belirtildi.

Hangi bakanlıklar, ne konumda?

Yeni sistemin kabinesinde; devletin temel fonksiyonları olan, dışişleri, adalet, güvenlik ve eğitim gibi alanlar ile gençlik ve spor dışındaki bütün bakanlıklar “icracı” durumda bulunuyor.

Ulaştırma, ticaret, enerji gibi alanlardaki bakanlıklar ekonomide temel rol oynuyor. Ayrıca sağlık bakanlığı son dönemde şehir hastaneleri, sağlık teknolojileri ve ilaçta yerelleşme yatırımlarını yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeniden şekillenecek kabinede, ekonomi yönetiminde bakanlıkların yanında etkin yapılardan biri de ofisler olacak. Öyle ki açıklanan taslakta Hazine ve Maliye Bakanlığı yanında “finans ofisi” oluşturulması dikkat çekti. Yeni kabinede, devletin temel fonksiyonları olan, dışişleri, adalet, güvenlik ve eğitim gibi alanlar ile gençlik ve spor dışındaki bütün bakanlıklar “icracı” durumda bulunuyor. Ulaştırma, ticaret, enerji gibi alanlardaki bakanlıklar ekonomide temel rol oynuyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm yönünden, çevre ve şehircilik bakanlığı başta kentsel dönüşüm olmak üzere şehircilik yönünden, sağlık bakanlığı ise son dönemde şehir hastaneleri, sağlık teknolojilerinde yerelleşme ve ilaçta yerelleşme yönünden büyük oranda yatırıma dayalı ekonomik rol oynuyor.