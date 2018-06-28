Yeni kabine ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 8 Temmuz'da yeni sistemin ilk kabinesinin kurulacağını duyurdu.
Yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 füze anlaşması konusunda da kritik bir değerlendirme yaptı.
24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini söyledi.
Kalın, S-400 füze anlaşması konusunda geri dönüş olmadığını belirterek, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.