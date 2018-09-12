Yeni iPhone’lara dair tüm özellikler

Teknoloji devi Apple, Türkiye saati 20:00’da tanıtımını yapacağı yeni nesil iPhone’larda bir ilki gerçekleşti ve üç cihazın tanıtımını aynı anda yapacak.

Güncellenme 12 Eylül 2018 17:51

beklenen yeni iPhone’ların özellikleri neler?

iPhone 9

Fiyat

iPhone 9 veya iPhoneXC, tanıtımı gerçekleşecek cihazlar arasında en uygun olanı ve yaklaşık olarak 600-700 dolar civarında olması bekleniyor.

Ekran Dizayn

6.1 inç genişliğinde LCD ekrana sahip olması bekliyor ve inç başına 320-330 piksellik görüntü işleyecek. Bu cihazın 3D Touch özelliğine sahip olmayacağı düşünülüyor.

Kamera

Tek bir kameraya sahip olup özellikler bakımından iPhone X ile iPhone 8’i aratmayacak.

Performans

A12 işlemci ile çalışacak olan cihazın 3 GB RAM’e sahip olacağı tahmin ediliyor.

iPhone XS

Fiyat

Tahmini olarak iPhone XS’nin 1000 dolar dolaylarında olması bekleniyor.

Ekran

5.8 inç ekran boyutuna sahip olan cihazın, altın, siyah ve beyaz olarak üç renk seçeneğinin olması bekleniyor.

Performans

Cihaz A12 işlemci ile çalışacak olup, 4 GB RAM ile birlikte çift sim kart özelliğini bir arada bulunduracak. Aynı zamanda 64, 256 ve 512 GB depolama hafıza seçenekleri de bulunacak.

Kamera

Çift kamera özelliklerinin olması beklenen cihazın en az 12 MP olması bekleniyor. Batarya boyutunun ise iPhone X’e göre yüzde 10 daha büyük olacağı tahmin ediliyor.

iPhone XS Plus

Fiyat

Bu zamana kadar iPhone XS Plus veya iPhone XS Max adı ile anılan cihaz en büyük model olacak ve iPhone 9 Plus adı ile tanıtımı yapılabilir. Fiyatının ise 1049 doların üzerinde olması bekleniyor.

Kamera ve Performans

A12 işlemciye sahip olan cihaz aynı zamanda 4 GB RAM’i bulunacak. Kamera noktasında ise 2 kamerasının yanı sıra bir adet selfie kamerasının da olacağı sızan bilgiler arasında.