Yeni iPhone'lar sonbaharda çıkıyor!

Yaptığı teknolojik gelişmelerle gündemden düşmeyen Apple, son olarak duyurduğu yeni model ile göz dolduruyor.

Güncellenme 02 Mart 2018 17:39

Bu yıl 3 iphone çıkarma hazırlığında olan Apple, diğerlerinden farklı olarak bir tanesini bu zamana kadar çıkan en büyük ekrana sahip iPhone olarak piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar çıkanlar içinde en büyük ekrana sahip olan iPhone bu sene içerisinde satışa sunulacak. Bununlar birlikte iPhone X’in geliştirilmiş bir modeli ile birlikte, daha uygun başka bir model daha satışa sürmeyi planlıyor.

Sonbaharda kullanıcının elinde

Piyasaya sürülmesi hedeflenen yeni ürünlerin üretim testlerine başlandığı edinilen bilgiler arasında, yeni ürünlerin bu senenin sonbaharında kullanıcı ile buluşacağı belirtiliyor. Ancak planlarda değişiklik olabilirde.

Loup Ventures kurucusu Gene Munster, "iPhone 6'da da örneğini gördüğümüz gibi ekran boyutunda gerçekleşebilecek güncellemenin karşılığı var. Daha büyük ekranlı yeni iPhone modeli Apple'a iPhone 6'da olduğu gibi bir büyüme ivmesi sağlayabilir" diye konuştu.

Yeni iPhone 6,5 inç ekrana sahip

Munster, "Apple'ın mevcut iPhone müşteri tabanı yüzde 10 artış yaşayabilir. En büyük satış sıçramasının Asya’da görülmesi muhtemel" açıklamasında bulundu.

Munster açıklamalarında büyük ekrana olan ilginin çok fazla olduğunu iPhone 6 ile yapılan yenilikte bulun çok belirgin şekilde ortaya çıktığının, en son sürüm ile yine büyük bir artışın beklendiğini sözlerinde vurguladı. Özellikle büyümenin önemli bir kısmının Asya’da olacağını açıkladı.

Yeni iPhone modelinin ekran büyüklüğünün 6,5 inç ekranda olması bekleniyor. Fiziksel olarak ise yeni modelin iPhone 8 plus ile aynı olacağı ancak iPhone X’de de olduğu gibi köşelere kadar yayılan ekranı ile tam ekran teknolojisi kullanılarak yapılacağı mevcut telefonlar arasında en büyük olacağı hedefleniyor.

İOS 12 işletim sistemi olacak

Büyük ekrana sahip olacak yeni iPhone’ların iPhone 8 Plus’un sahip olacağı ekran bölme özelliğine sahip olması bekleniyor. Piyasaya sürülmesi beklenen bu üç yeni modelde İOS 12 işletim sistemine sahip olması bekleniyor. En uygun olacak modelde ise yüz tanıma teknolojisi ise tam ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor.