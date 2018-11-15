Yeni iPad’ler artık Türkiye’de!

Apple’ın ‘home’ tuşunu kaldırdığı ve USB-C ve Face ID eklendiği yeni iPad Pro’su artık Türkiye’de de kullanıcı ile buluştu.

Güncellenme 15 Kasım 2018 17:34

30 Ekim’de Apple tarafından tanıtımı gerçekleşen yeni iPad Pro’lar satış için Türkiye’de piyasaya çıktı. Tam ve düz ekran tasarımına sahip, yuvarlak köşeleri olan yeni iPad’lerin ‘Home’ tuşu olmayacak olup diğerlerinden farklı olarak USB-C'ye ve Face ID bulunuyor.

11 inç ve 12.9 inç olarak iki boyuta bulunan yeni iPad Pro’ların uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki rengi olacak. 4 farklı depolama kapasitesi olacak iPad’lerin 64 GB, 256 GB, 512 GB ile 1 TB seçenekleri bulunacak.

Yeni iPad Pro’ların Türkiye fiyatları en düşük 5 bin 899 TL olup 14 bin 99 TL’ye kadar yükseliyor.

İşte Türkiye’de satışa sunulacak yeni iPad Pro’ların satış fiyatları:

11 inç 64 GB Wi-Fi: 5899 TL

11 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 6999 TL

11 inç 256 GB Wi-Fi: 6999 TL

11 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 8099 TL

11 inç 512 GB Wi-Fi: 8499 TL

11 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL

11 inç 1 TB Wi-Fi: 11499 TL

11 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 12599 TL

12.9 inçlik yeni iPad Pro’nun fiyatı

12.9 inç 64 GB Wi-Fi: 7399 TL

12.9 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 8499 TL

12.9 inç 256 GB Wi-Fi: 8499 TL

12.9 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL

12.9 inç 512 GB Wi-Fi: 9999 TL

12.9 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 11099 TL

12.9 inç 1 TB Wi-Fi: 12999 TL

12.9 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 14099 TL

Fiyatlara kalem dahil değil!

Yeni iPad’lerin satış fiyatlarına ne yazık ki akıllı kalemi Apple Pencil fiyatı dahil değil. Bu yeni modellerle birlikte kalem kullanmak isteyenler 2. Nesil Apple Pencil için ekstradan 929 TL ödemeleri gerekecek.