Yeni hükümet sistemi nasıl olacak?

Yeni çıkarılacak KHK ile bakanlıkların sayısı düşürülecek ve 24 Haziran sonrası için bazı değişiklikler yapılacak.

Güncellenme 21 Nisan 2018 12:05

Hükümet, uyum yasalarının KHK ile çıkarılması için TBMM'den yetki alacak. Yürütmenin yeni yapısı ise cumhurbaşkanı kararnameleri ile belirlenecek. Bu kapsamda bakanlık sayısı ise 21'den 14'e indirilecek.

Yeni bir yapılanmaya gidiliyor

Seçimlerin erken tarihe alınmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemeleri konusundaki yol haritasında da yeni bir yapılanmaya gidiliyor.

KHK hazırlanıyor

TBMM'nin seçim nedeni ile ara vereceğini göz önünde bulunduran AK Parti, özellikle 24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasından sonra hemen yürürlüğe girmesi gereken yeni hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler için yetki kararnamesi hazırlıyor.

Teknik hazırlıklar da yapılıyor

Başbakanlık Müsteşarlığı'nın Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti hukukçuların katıldığı toplantı kapsamında geçen haftadan beri yetki kararnamesi ile yapılacak uyum düzenlemelerinin teknik hazırlıkları yapılıyor.

Meclis’ten yetki istenecek

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin zorunlu düzenlemelerin, KHK ile yapılması için Bakanlar Kurulu, Meclis'ten yetki isteyecek.

Düzenlemeler KHK ile yapılacak

Bu kapsamda 24 Haziran'ın hemen ardından yürürlüğe girmesi zorunlu olan 'yürütme ile ilgili' uyum düzenlemeleri, seçim öncesi KHK yolu ile yapılacak.

Başbakanlık ortadan kalkacak

Bahsi geçen düzenlenmelerin ardından seçimlerden hemen sonra Başbakanlık kurumunun tam olarak ortadan kalkacağı ve Bakanlar Kurulu'nun yapısının değişeceği belirtildi. Hükümetin alacağı yetki kararnamesinin süresinin 24 Haziran'a kadar olacak süreyi kapsayacağı belirtiliyor. Yetki hakkındaki kanun tasarısının önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağı belirtildi.

“Bunun OHAL KHK'ları ile ilgisi yok"

AK Parti kurmayları, hükümetin alacağı yetki kararnamesinin, OHAL kapsamında yayınlanan KHK'lardan farklı olduğuna dikkat çekerek "Geçmişte de hükümetler yetki kararnamesi alarak acil işlerle ilgili düzenlemeler yaptı. Bunun OHAL KHK'ları ile ilgisi yok" dedi.

Daha önce de KHK çıkarılmıştı

AK Parti hükümeti, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde de Meclis'ten çıkardığı yetki kararnamesi ile devlet bakanlıklarının kaldırılması ve diğer icracı bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik KHK çıkarmıştı. O dönemdeki yetki kararnamesinin süresi 6 ayla sınırlandırılmıştı.

Art arda çok sayıda kararname yayınlacak

24 Haziran seçimleri sonrası hükümetin kuruluşu, ilgili bakanlıkların oluşumu ve atamalar konusunda peşi peşine çok sayıda Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.

Yeni yürütme yapısı nasıl olacak?

AK Parti yetkilileri, yeni yürütme yapısının cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacağını belirterek, özellikle bakanlık sayısının 21'den 14'e düşürülmesi, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı kurumların lağvedilmesi gibi yeni hükümet sistemini ilgilendiren tüm düzenlemelerin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacağını söyledi. Halen 5 olan Başbakan Yardımcısı ise sayısı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte otomatikman ortadan kalkmış olacak.