Yeni hükümet bu çalışmalara hız verecek!

İddiaya göre, yeni sistemin ilk hükümeti ilan edilince, bedelli ve ekonomi konusunda hemen adım atılacak.

Güncellenme 30 Haziran 2018 10:18

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümeti yemin töreni sonrası resmen ilan edilecek. Daha sonra ise kamuoyunun büyük bir merakla beklediği üç konu hakkında çalışmaları hızlandıracak. Seçimler sonrası bazı zorunlu işler devam ederken AK Parti'de yeni dönemin öncelikleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

OHAL kalkacak mı?

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ekibi kabinenin açıklanması sonrası dönem için titiz bir çalışma yürütüyor. OHAL'in kaldırılması ise bu yöndeki ilk adım olacağı konuşuluyor. Ardından ekonomik ve yatırım hamleleri ve yine yüksek beklentinin olduğu bedelli askerlik konusu hızlıca ele alınacak. Bedelli askerlik için 1 Ekim tarihinin beklenmeyeceği ve TBMM tatile girmeden yasal düzenleme sunabileceği iddialar arasında.

Açılış, 1 Ekim

TBMM'nin milletvekili yemin töreni-başkanlık seçimi ve 15 Temmuz özel oturumunun ardından kapanması ve 1 Ekim'de açılaması planlanıyor. Bu durumda hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapma olasılığı bulunmuyor. TBMM'nin yeni döneminde yapacağı işlerden bazıları, "terörle mücadele düzenlemeleri, içtüzük değişikliği ve bedelli askerlik" olacak.

Bedelli sürekli mi olacak?

Hükümete yakın kaynaklar, bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getiren yeni sistemin alternatifi olan bir sistem getirilme planı yapıldığını aktardı. Yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı beklenirken, bu düzenlemenin 1 Ekim'e kalacağı belirtildi.