Yeni Havuç'u görenler şok oldu!

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç kim olacak tartışmaları sürerken sosyal medyadan yayınlanan bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

Güncellenme 22 Şubat 2018 16:47

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan ve bir fenomen haline gelen Çocuklar Duymasın'a Havuç'un geri döneceği açıklanmıştı. Furkan Kızılay ise bu karakteri kendisinin oynamayacağını söylemişti. Yeni Havuç'un kim olacağı ise izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ geçen gün sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekmişti.

Yayınlanan en son fragmanda yalnızca arkadan görünen yeni Havuç'un yüzünü herkes merak ediyordu. Bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise yeni Havuç'un yüzü göründü. Yeni Havuç'u görenler yorum yapmadan edemedi.