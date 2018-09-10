Yeni havalimanının ismi ne olacak? Tartışma sürüyor

Ahmet Hakan, yeni havalimanının adının "Abdülhamit Han" olacağı iddialarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk hakkındaki sözlerini hatırlattı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 09:38

Hafta sonu sosyal medya hesabından yapımı devam eden İstanbul’daki yeni havalimanının adı hakkında açıklama yapan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, “Biraz önce güvenilir bir haber kaynağımdan İstanbul da yapımı devam eden yeni, yani 3.havalimanının adının kesin olarak Abdülhamit Han olduğunu öğrendim. Yani bundan sonra #üçüncühavalimanı değil, #abdülhamidhanairport diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise Yılman’ın iddiasını köşesinde değerlendirdi. “Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet iyi biliyoruz" sözlerini hatırlattı.

“Mustafa Kemal Havaalanı”

"Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir” diyen Hakan, "O halde İstanbul’a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır. 'Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı’ydı. Yenisinin bir farkı olmalı. Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart' falan diye itiraz edilirse, o zaman 'Mustafa Kemal Havaalanı' olsun. Madem Mustafa milletimizin Mustafa’sı, madem Kemal milletimizin Kemal’i, madem havaalanı milletimizin havaalanı; e niye duruyoruz ki?" dedi.