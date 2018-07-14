Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş o ülkeye olacak

THY Genel Müdürü Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin 31 Ekim saat 02.00'de başlanacağını, 800 TIR’lık taşınmanın 12 saat süreceğini söyledi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 11:10

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma sürecinin 31 Ekim saat 02.00'de başlanacağını, 800 TIR’lık taşınmanın 12 saat süreceğini söyledi.

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara'dan yapacağını belirten Ekşi, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacağını belirtti.

Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma sürecinin 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını, 800 TIR'lık taşınmanın 12 saat süreceğini, Turkish Ground Services şirketinin 1600, THY'nin de 3 bin civarında yeni personel alacağını söyledi.

Ekşi açıklamalarına şöyle devam etti:

2023 hedefleri doğrultusunda 4'ü kargo, 14 uçak siparişimiz bu yıl gelecek. 2019'da yeni nesil 41 uçağımız daha olacak.

THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında Hong Kong merkezli ortak şirket kurulmasına ilişkin iş birliği mutabakatının imzalandığına dikkati çeken Ekşi, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın girişimleriyle şirketin önünün açıldığını ve son derece güzel bir iş birliği yapıldığını anlattı.