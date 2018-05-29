Yeni havalimanı ne zaman açılacak? Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının 29 Ekim'de açılacağını Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi olacağını söyledi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonunun 24 Hazirna akşamı zaferle neticeleneceğini, İstanbul'un her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da belirleyici şehir olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde hedefe ulaşabilmenin yolunun İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçtiğini, AK Parti'nin siyaset tarzında çok çalışmadan, terlemeden netice almak diye bir şeyin söz konusu olmadığını, sabah erken saatlere kadar ev sahura kadar kapı kapı dolaştıklarını, Erzurum'dan başlatılan miting maratonunun seçime kadar sürdüreceklerini ifade etti.

"Milli geliri 3,5 kat arttırdık"

Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra rabiasına daha sıkı sarılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların birbirini sadece yaratandan ötürü seveceğini, ülke büyüdükçe, birliğin ve bağımsızlığın perçinlendiğini, milli geliri 3,5 kat arttırdıklarında, enflasyonu tek haneye düşürdüklerinde ülkenin kalkınmasına hizmet etmiş olduklarını, bunu kavrayamayanlar olduğunu, milli olmanın faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak olduğunu, 16 yıllık iktidar döneminde devlet-millet kaynaşması gerçekleştiğini söyledi.

"Yeni havalimanı 29 Ekim'de açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde İstanbul'a verilen çok söz olduğunu, millete özellikle bunları duyurmak istediğini, bunlardan birinin yeni havalimanı olduğunu, Türkiye'nin sadece prestij projesi olmadığını, anamuhalefete kalsa böyle dev bir havalimanını istemeyeceğini, 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa bende 4.'yü yaparım dediklerini, yapmayacaklarını, kafalarının buna basmayacağını, yatırım deyince akla AK Parti'nin geldiğini, 29 Ekim'de yeni havalimanının hizmete gireceğini, Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğini, İnce'nin buna da karşı çıkacağını ama milletin cevabını sandıkta vereceğini belirtti.

"İspat etmekle mükellefsin"

Erdoğan, "Siz o insanları bile önlerini kestiniz, onların attığı admıları, gaz ocağı fabrikalarına dönüştürdünüz. AK Parti zihniyeti bu. Tam aksine devamlı yeni adımlar atmanın gayreti içinde. Muhatap alınacak kariyerde birisi değil, buradan sesleniyorum dedim, Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışması başlattığımı ispat etmekle mükellefsin. İspat edemezsen namertsin dedim dün Akhisar'da. Belediye Başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı, 2-3 kere görüşmem oldu. Kim ki, partimin kuruluşunda danışacağım" dedi.