Yeni Havalimanı çalışmalarında sona gelindi

Yeni Havalimanı’nda çalışmalarda sona gelindi. İlk etapta iki pistle açılacak olan havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yapacak.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 13:59

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan Yeni Havalimanı’nda çalışmalarda sona gelindi. İnşaatın yüzde 90'ının bitirildiği, bir pistin tamamlandığı, ikinci pistin ise bitimine çok az bir süre kaldığı belirtildi.

İki pistle açılacak

İlk aşamada, iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri de yapıldı. DHMİ’ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken, pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtildi.

İlk inişi Erdoğan’ın uçağı yapacak

Yeni havalimanına ilk iniş yapacak olan uçak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak olacak. Erdoğan'ı taşıyan uçağın 22 Haziran'da İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapacağı belirtildi.

İnşaat büyük ölçüde tamamlandı

Öte yandan, havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının çatısı tamamlanırken, ince işçiliği kalan çatı montajında işçiler çalışmaya devam ediyor. İlk kısmın büyük çoğunluğu tamamlanırken, uçaklar için yapılan hangarların iskeleti havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Türk bayrakları büyük beğeni topladı

Buna göre, ince işçiliği kalan inşaatın çatısında yürüyen işçiler, çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan devasa hangarların da görüntüsü oryaya çıktı. Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Uçuş trafiğine yardımcı olacak kulelerin üzerindeki Türk bayrakları büyük beğeni topladı. Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi.