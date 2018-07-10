Yeni Genelkurmay Başkanı o isim oldu!

Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan koltuğa Yaşar Güler getirildi.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 09:25

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan koltuğa kimin geleceği merak konusu olmuştu. Yeni sistemin ilk KHK'sı yayımlandı ve Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler getirildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güler, Genelkurmay Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Güler'in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.