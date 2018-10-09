Yeni Gelin setindeki aşk ortalığı karıştırdı

Sema Keçik’in gönlünü 28 yaşındaki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum’a kaptırdığı iddiası magazin gündemini karıştırdı.

Güncellenme 09 Ekim 2018 10:42

Yeni Gelin dizisinde “Möhteber” karakterine hayat veren 53 yaşındaki usta oyuncu Sema Keçik’in gönlünü 28 yaşındaki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum’a kaptırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Halil İbrahim Kurum’la aşk yaşıyor

Aradığı aşkı setlerde bulan Sema Keçik’in kendisinden 25 yaş küçük olan Halil İbrahim Kurum’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Rol arkadaşı ile yeni bir aşka yelken açan Keçik, 1965 doğumlu iken genç oyuncu Kurum 1990 doğumlu. İddiaya göre ikili set aralarında sürekli birlikte vakit geçiriyor.

Sema Keçik kimdir?

Ağrı’da dünyaya gözlerini açan Sema Keçik, 1965 doğumludur. Keçik, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde almıştır. Usta oyuncularda ses ve ritim dersi de alan Keçik, Hindistan'da Kathali ve Nohiniyattam'da dans eğitimi aldı.

Çok sayıda tiyatro oyununda sahne alan Sema Keçik’in yıldızı Muhteşem Yüzyıl dizi ile parladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist dansçısı olan Keçik iş hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. Bir tane kız çocuğu olan ve eşini 2008’de kaybeden Keçik, yaşadığı karanlık günleri zor geride bıraktı.