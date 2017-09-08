Yeni eğitim yılının hazırlık ödeneği belli oldu

Öğretmenler için bu yıl bin 50 lira olarak belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneği 11 Eylül tarihi ile hesaplara yatırılacak.

Güncellenme 08 Eylül 2017 13:09