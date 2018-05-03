Yeni dönemde hangi isimler AK Parti'de yer almayacak?

Yeni dönemde AK Parti'de yer almayacak milletvekillerinin listesi açıklandı. Aralarında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da var.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 16:48

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den yeniden başvuru yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler de yer alıyor.

Kabinede yer alan tüm milletvekilleri ise AK Parti'den yeninde adaylık başvurusunda bulundu.

Yeniden milletvekilliği başvurusu yapmayan isimler ise şu şekilde:

Mehmet Müezzinoğlu - BURSA

Burhan Kayatürk - VAN

Ekrem Erdem - İSTANBUL

Hüseyin Samani – ANTALYA

İsrafil Kışla -ARTVİN

Hüseyin Şahin - -BURSA

Ahmet Davutoğlu- KONYA

Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR

Murat Göktürk -NEVŞEHİR

Hasan Özyer – MUĞLA

Cemalettin Kani Torun- BURSA

Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL

İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR

Recep Konuk - KARAMAN

Coşkun Çakır – TOKAT

Cemil Çiçek - ANKARA

Mehmet Ali Şahin – KARABÜK

Ali Babacan – ANKARA

Beşir Atalay - VAN

Özcan Ulupınar – ZONGULDAK

Ayhan Gider - ÇANAKKALE

İsmail Kahraman - İSTANBUL

Fevzi Şanverdi - HATAY

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