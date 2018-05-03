Yeni dönemde hangi isimler AK Parti'de yer almayacak?
Yeni dönemde AK Parti'de yer almayacak milletvekillerinin listesi açıklandı. Aralarında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da var.
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den yeniden başvuru yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler de yer alıyor.
Kabinede yer alan tüm milletvekilleri ise AK Parti'den yeninde adaylık başvurusunda bulundu.
Yeniden milletvekilliği başvurusu yapmayan isimler ise şu şekilde:
Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
Burhan Kayatürk - VAN
Ekrem Erdem - İSTANBUL
Hüseyin Samani – ANTALYA
İsrafil Kışla -ARTVİN
Hüseyin Şahin - -BURSA
Ahmet Davutoğlu- KONYA
Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
Murat Göktürk -NEVŞEHİR
Hasan Özyer – MUĞLA
Cemalettin Kani Torun- BURSA
Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
Recep Konuk - KARAMAN
Coşkun Çakır – TOKAT
Cemil Çiçek - ANKARA
Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
Ali Babacan – ANKARA
Beşir Atalay - VAN
Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
Ayhan Gider - ÇANAKKALE
İsmail Kahraman - İSTANBUL
Fevzi Şanverdi - HATAY