31 Mart yerel seçimleri sonrası hangi belediye başkanının ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu.

Güncellenme 02 Nisan 2019 11:09

31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 57 milyon seçmen sandığa giderek belediye başkanlarını seçti. Peki yeni dönemde belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte cevabı…

İl ve ilçeye göre maaş değişiyor

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

En yüksek maaş ne kadar?

Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak. Eğer nüfus 1 milyon ile 2 milyon arasındaysa maaş 20 bin lira seviyesinde olacak.

Maaşlar; 500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde 16 bin 350 lira, 250 bin ile 500 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 14 bin 200 lira, 100 bin ile 250 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 12 bin lira, 50 bin ile 100 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 10 bin lira, 10 bin ile 50 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 8 bin 150 lira şeklinde belirleniyor.

En düşük maaş ne kadar?

Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde belediye başkanı olan bir kişi ise 7 bin lira maaş alıyor.

Muhtarların maaşı ne kadar?

Yeni seçilecek köy ve mahalle muhtarları haziran ayına kadar 1.911 lira, daha sonra ise en az 2 bin 7 lira maaş alacaklar.