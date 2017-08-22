Yeni doğmuş bebeği çöp poşetine sarıp kaçtı

Yozgat'ta yeni doğmuş bir bebek, çöp poşetine sarılıp bir binanın girişine yüz üstü bırakılmış olarak bulundu.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 20:40

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.

Gültepe Mahallesi Şefaatli Caddesi Cem Sokak'ta bulunan bir binan girişinden ağlama sesi duyan Muharrem Karataş, dışarı çıktığında çöp poşetine sarılı halde yüz üstü bırakılmış bebek buldu.

Bebeği kucağına alan Karataş, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeği Yerköy Devlet Hastanesine götürdü. Yaklaşık 2-3 saat önce doğduğu ve göbek bağı dahi kesilmemiş erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Doktor ve hemşirelerin "Ramazan Can" ismini verdiği bebeğin anne ve babasının bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bebeği bulan Karataş, saat 07.00 sularında alt katlardan bebek ağlaması sesi duyduğunu belirterek, "Önce alt komşuların çocukları ağlıyor diye düşündüm. Daha sonra ağlama sesi kesilmeyince dışarı çıkıp baktığımda bina girişinde çöp poşetine sarılı ve yüz üstü bırakılmış bebeği gördüm. Hemen kucağıma alıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdim. Daha sonra bebeği ekiplere teslim ettim." dedi.

AA