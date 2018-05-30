Yeni Cami'den çalınan çiniler, ünlü ismin evinden çıktı

Tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda sosyete dünyasının ünlü isimlerinden birinin evinde, Eminönü Yeni Cami'den çalıntı çiniler bulundu.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 09:55

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul'da yapılan 2 ayrı operasyonda, tarihi değerleri yüksek 102 parça eser bulundu. Bulunan eserler arasında, Eminönü Yeni Cami'den çalıntı tarihi çiniler ile Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalıntı şamdanlar bulunurken, çok sayıda Osmanlı, Selçuklu ve İslâm Medeniyetleri dönemine ait eserler, Boğaz'daki bir yalıda bulundu. Eserlerin bazıları ise bir antika dükkânına yapılan baskınla ele geçirildi.

15 adet tarihi eser bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik incelemeleri devam ettirirken, takip ettiği bir tarihi eser kaçakçılık şebekesinin izini sürdü. Bu kapsamda sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden birinin yalısına operasyon düzenlendi. Ekipler, burada tarihi eser niteliği taşıyan Osmanlı Dönemine ait imzalı bir miğfer ile yedi adet kök boya ile yapılmış çininin de arasında bulunduğu 15 parça tarihi eser ele geçirdi.

Polis eserlere el koydu

Eserleri incelemek üzere el koyan ve emniyete götüren ekipler, yaptıkları inceleme sonrası, cami ve müzelerden çalıntı olduğu ve yalı sahibi sosyetik sima tarafından satın alındığının değerlendirildiği eserlerden Çinilerin Yeni Cami'den 2007 yılında çalınan Osmanlı Dönemi eserleri olduğunu belirledi.

Yalı sahibi Paris’te

Şu an Paris'te bulunan ve İstanbul'a gelmesi beklenen yalı sahibinin, ifadesi de alınacak. Kaçakçılık ekipleri, aynı hafta yaptığı ikinci bir operasyonda ise Fatih'te bulunan bir antika dükkânına baskın yaptı. Yine takibe aldığı bir tarihi eser kaçakçısı şebekesinin takibiyle baskın yaptığı antika dükkânında, 87 adet tarihi eser ele geçiren ekipler, çalıntı olduğunu belirlediği tarihi objelerden 61'ini Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çok değerli eserler bulundu

Ele geçirilen eserlerden bir kısmı, Büyük Selçuklu Kültürü'ne ait bronz eserler olduğunu belirleyen kaçakçılık ekipleri, ele geçirdiği eserler arasında bulunan Osmanlı Dönemi'ne ait dört adet şamdandan 2'sinin ise Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalıntı olduğunu belirledi. Dört şamdanın ait olduğu yeri tespit için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bilgi isteyip, şamdanların karşılaştırılması için fotoğraf isteyen kaçakçılık ekipleri, 2000 bin yılı öncesine ait eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı cevabını alınca ellerindeki şamdanların fotoğrafını Vakıf yetkililerine gönderdi. Vakıf yetkililerinden gelen, şamdanlardan 2'sinin Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalınan şamdanlarla çok büyük benzerlik gösterdiği ve aynı döneme ait olduğuna dair cevapla tarihi eserlerin camiden çalınan şamdanlar olduğunu değerlendiren polis, şamdanları İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'ne teslim etti.

Avrupa’daki müzayedelere gönderiyorlar

Bahsi geçen kaçakçılık şebekesinin, Türkiye'den topladığı tarihi eserleri Avrupa'daki şehirlere müzayedelere göndererek satışa sunduğu ortaya çıktı. Şebekenin üyesi olduğu tespit edilen antika dükkânı sahibi A.R.G.'yi gözaltına alan polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.