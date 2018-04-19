Yeni Bir Güneş Gözlüğü Almanın Tam Zamanı!

Erkeklerin aksesuar seçeneklerinin bir hayli az olması, şık bir görünüm için mevcut seçenekleri çok daha iyi değerlendirmelerini zorunlu kılıyor.

Güncellenme 19 Nisan 2018 16:03

Özellikle güneş gözlükleri, erkeklerin tarzını tamamlayan en önemli aksesuardır. Sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde dahi kullanılan bu gözlükler stilinizi hatta tam olarak sizi yansıtır. Demode bir güneş gözlüğü ise modern erkek imajınızı ziyadesiyle zedeler.

Peki, şimdi neden sizlere bu konudan bahsediyoruz? Çünkü güneş gözlüklerinde moda ve trendler tepeden tırnağa değişti. Eğer son 1 yıl içerisinde kullandığınız gözlüğü yenilemediyseniz, demode erkek görünümü sergiliyor olma ihtimaliniz epey yüksek. Bu konuyu sizlere açıyor olmamızı bir anlamda dost uyarısı olarak değerlendirebilirsiniz. Merak etmeyin, bu uyarıya müjdeli haberlerle devam edeceğiz.

Güneş Gözlüğü Stilinizi Yansıtmalı!

Sizi daha fazla bekletmeden müjdeli haberi aktaralım, güneş gözlüklerinde ciddi oranlarda indirim var. Yani modern erkek imajınızı korumanız için satın alacağınız gözlüğe avuç dolusu para ödemek zorunda olmayacaksınız. Bu konuya birazdan döneceğiz. Öncelikle sizi trendlerden haberdar edelim. Erkek güneş gözlüklerinde kalın çerçeve modası hakim!

Eğer kullanım yönünden size bir rahatsızlık vermiyorsa kalın çerçeveli bir gözlük modeli seçemeye özen gösterin. İnce çerçevede ısrarcıysanız tercihinizi muhakkak metal çerçeveden yana kullanın. Bu sayede modaya uygun bir seçim yapmış olacaksınız. Ayrıca kaliteden ödün vermemelisiniz. Bu uyarı moda ile ilgili değil, tamamen gözlerinizin sağlığı ile alakalı. Kalitesiz gözlükler göz sağlığınızı bozabilir, bu riski asla göze almayın.

Şimdi az önce söz ettiğimiz indirim haberine dönelim. İndirimleri görmeniz için elbette size mağaza lokasyonu bildirmeyeceğiz. Atasun’un web adresine tıklamanız yeterli olacak. İnternetten online olarak seçtiğiniz modelin siparişini kolaylıkla verebilir ve mağazaya giderek zaman kaybetmeden şık bir güneş gözlüğüne sahip olabilirsiniz.

Neden Atasun diyoruz, onu da hemen açıklayalım. Rayban, Dolce Gabanna, Hugo Boss, Prada ya da Gucci gibi dünya genelinde en seçkin markaların güneş gözlüklerini bir arada inceleme şansını size sunuyor. Üstelik markanın yeni erkek güneş gözlüğü koleksiyonu içerisinden seçim yaparken ödemenizi de indirimli şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Modern ve şık duruşunuzu taçlandırırken cüzdanınızı da düşünmelisiniz. Bu yüzden sizlere kalite ve indirimi bir arada sunan Atasun’un web adresine uğramanızı öneririz.