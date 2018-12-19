Yeni bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olacak mı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimler kapsamın liderler seviyesinde yeni bir görüşmeye ihtiyaç olmadığını söyledi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 12:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmenin sağlıklı bir ortamda gerçekleştiğini belirten Bahçeli, yeni bir görüşmeye gerek olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni bir görüşme gerçekleştirecekleri iddialarını değerlendirdi.

Geçen Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme yaptıklarını, görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini, gelecek günlerde liderler seviyesinde bir görüşmeye ihtiyaç olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını söyledi.