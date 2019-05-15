Yeni askerlik sisteminin yasalaşacağı tarih beli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yasalaşacağını söyledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 10:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı toplantıda yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını belirtti.

Gelecek hafta Meclis’te

Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve seçimden önce yasalaşacağını ifade etti.

“Dengeleri bozmayacak şekilde çalışma yapılacak”

Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

"Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir."

EYT açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 300 bin EYT'li var, yıllık 10-60 milyar lira bütçe maliyeti olur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mümkün değil bu" ifadesini kullandı.