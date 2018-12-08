Yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanlarının yaptığı toplantıda yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Güncellenme 08 Aralık 2018 11:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında askerlikte düzenleme yapılacak sistem için toplantı yapıldı. Toplantıda getirilmesi planlanan yeni askerlik sisteminin ayrıntıları görüşüldü. Yeni sistemde askerlikte kısa ve uzun dönemi ayrımı olmayacak ve tek tip askerlikle herkes 9 ay askerlik yapacak. Buna göre artık yasalarla değil sürekli bedellinin gelmesi konuşuluyor. Yani üç ay eğitim alan bir kişi geriye kalan 6 ayda bedelli ücretini ödeyerek askerlik hizmetini tamamlamış olacak. Öte yandan çalışmada, mesleğe göre uygun zamanlarda askerlik yapılması da gündemde.

Tek tip askerlik

Bakan Akar’ın kuvvet komutanları ile yaptığı toplantıdan önemli kararlar çıktı. Plana göre, şu an 12 ay olan uzun dönem askerlik ve 6 ay olan kısa dönem askerlik tek tip olacak. Yani uzun ve kısa dönemle yükümlü olan kişiler tek tip ve 9 ay askerlik yapacak.

Bedelli sürekli olacak

Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesine yönelik yapılan çalışamaya göre ise, üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak. Bazı meslek grupları askerliklerini kendilerine en uygun zamanda yapma fırsatı yakalayabilecek.