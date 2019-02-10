Yeni askerlik sistemin maddeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar kuruluna sunulan yeni askerlik sisteminin detayları netleşmeye başladı.

Güncellenme 10 Şubat 2019 13:27

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında yeni askerlik sistemine dair yaptığı sunumda ayrıntılar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlığın hazırladığı taslaktaki üç aylık temel eğitim askerlik süresini uzun buldu ve bu sürenin kısalmasını talep etti.

Bedelli askerlik sisteminin bir parçası olacak

Mevcut sistemde ihtiyaç oldukça bedelli askerlik uygulamasına başvuruluyor. Bu kapsamda her seferde yeni yasa çıkarılması gerekiyor. Yeni sistemle birlikte bedelli, askerlik sisteminin bir parçası haline geliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği ücreti ödeyen herkes belirli süre askerlik yaptıktan sonra bu kapsamda terhis olacak.

20 yaşına gelen herkes bedelliden yararlanacak

Bu zamana kadar ki bedellilerde bir yaş sınırı koyuluyordu. Belirlenen yaşında altında kalanlar bu uygulamadan yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen, yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na sunduğu taslakta şu maddeler yer aldı:

- Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.

- Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.

- Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.

- Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.

- Bedellide yaş kriteri olmayacak.

- Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.

- Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.

- Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

- Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.

- Askere almalar,TSK'nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.