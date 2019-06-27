Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi! Askerler evine dönüyor

Yeni askerlik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası, terhis olmayı bekleyen 130 bin asker evlerine dönmeye başladı.

Güncellenme 27 Haziran 2019 13:59

Yeni askerlik düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası, 130 bin asker için evin yolu göründü.

Askerler terhis olmaya başladı

Dün 6 aylık vatani görev süresini dolduran Antalya'nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerin birliklerinden ayrılmasının ardından, bugün de Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 45 asker ile Kilis İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 250 er terhis oldu.

Son kez içtimaya katıldılar

Son içtimaya katılan askerler, daha sonra evlerine dönmek için valizlerini topladı. Terhis evraklarını alan askerler, komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Erken terhis olan bazı askerlerin aileleri, çocuklarını almak için nizamiye kapısı önünde bekledi.

Terhis işlemleri tamamlanan askerler, askeriye içerisinden valizlerini dışarı doğru attı. Erken terhisten dolayı mutlu oldukları görünen askerler, nizamiye önünde birbirleriyle vedalaştı.

"115 gün askerliğim kalmıştı”

Erken terhis olan askerlerden Emrah Akay, "115 gün askerliğim kalmıştı ve bitti çok şükür. Bu çalışmayı yapan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemin haberi yoktu, onlara da sürpriz oldu, çok mutlu oldular. Evde beni bekliyorlar, İstanbul’a doğru yola çıkacağım." dedi.

“Herkese çok teşekkür ederim”

Düzenlenen kanunda emeği geçen herkese teşekkür eden asker İsmail Çoban da "Bugün ailemize kavuşma sevincini bize yaşatan herkese, tekrardan çok teşekkür ederim. Tek dileğim bizim gibi görevini yapan tüm silah arkadaşlarımın sağ salim ailelerine kavuşması." diye konuştu.

“Direkt memleketimize döneceğiz"

Erken terhis olan oğlunu almak için Eskişehir’den gelen Hakan Uslu ise "Oğlum Mert’in terhis olacağını duyunca Eskişehir’den geldim. Erken terhisten dolayı çok sevinçliyim. Düzenleme oğlumun şansına oldu, kanunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Direkt memleketimize döneceğiz" dedi.