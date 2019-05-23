Yeni askerlik sistemi TBMM'ye sunuldu! Bedelli ücreti değişti...

Yeni askerlik sistemi TBMM'ye sunuldu. Buna göre zorunlu askerlik süresi 6 ay olurken bedelli ücretleri de 31 bin TL olarak belirlendi.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 13:58

Yeni askerlik sistemi, TBMM’ye sunuldu. AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, yeni sistemin ve bedellide yapılan değişikliklerin detaylarını açıkladı.

Zorunlu askerlik süresi 6 ay

Yeni askerlik sisteminde askerlik süresinin 6 aya indiğini dile getiren Muş, isteyenin maaş karşılığında 6 ay daha devam edebileceğini ve verilecek maaşın asgari ücretten az olmayacağını belirtti.

Asker kaçakları ceza ödeyecek

Bakaya kalanlarla ilgili de önemli bir detayı paylaşan Muş, "Yoklama kaçağı olanlar ile bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Bu durumdaki kişiler, askere gelmediği her gün için de ceza ödeyecek" dedi.

Bir kez affedilecekler

Mehmet Muş, yasa çıkmadan önceki tarihte asker kaçağı olanların iste 1 defaya mahsus affedilerek bedelliden faydalanabileceğini söyledi.

Bedelli ücreti ne kadar olacak?

Bir diğer önemli ayrıntı ise bedellideki yaş meselesi. Mehmet Muş bu konuda da son bilgileri paylaştı. Mehmet Muş, "20 yaşını dolduranlar bedelliden faydalanabilecek. Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 31 bin lira" dedi.

Son bedellinin iki katı ücret ödeyecekler

Son çıkan bedelli yasasında bedelli askerlik ücreti 15 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yasayla birlikte bedelli askerliğin bedeli 2 katına çıkıyor.